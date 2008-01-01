Sabancı Üniversitesi IHP-Microelectronics işbirliği

Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesindeki Mikroelektronik Araştırma Grubu 2008 yılından bu yana Almanya‘nın en önemli bilim merkezlerinden IHP-Microelectronics ile başarılı işbirlikleri sürdürüyor.

Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Nihat Berker bu işbirliğine dayalı olarak gerçekleştirdikleri önemli bir projeyi açıkladı: “İki öncü kurum bilimsel deneyim ve kaynaklarını ‘More-than-Moore’ konsepti üzerine kurulu ‘Mikroelektronik - Ortak Sanal Mükemmeliyet Laboratuvarı’ anlaşmasıyla birleştiriyor. Bu girişim ile bilimsel çalışmalarımızın nadir örnekleri ancak yurtdışında bulunan yeni bir düzleme taşınması ve gerek ülkemizde gerekse AB platformlarında çok daha etkin ve başarılı çalışmalar yapılması hedefleniyor. More-than-Moore konseptinin mottosu; daha küçük, fonksiyonel, ekonomik, kullanışlı ve uzun ömürlü elektronik sistemler geliştirmek. Böylece haberleşme, biyomedikal, uzay, havacılık, güvenlik, otomobil ve robot-otomasyon sektörü gibi birçok sektöre katkıda bulunmak amaçlanıyor.”