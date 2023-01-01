Sabancı Üniversitesi IICEC

Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC)’nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği “IICEC Uluslararası Enerji Forumu”nun dördüncüsü yapıldı.





“Küreselleşen Enerji ve Türkiye’nin Rolü” başlıklı foruma yurtdışından birçok üst düzey devlet adamı, enerji sektörünün uluslararası lider kuruluşlarının temsilcileri, önde gelen üniversitelerin, politika merkezlerinin ve düşünce kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı konuşmasında: “Enerji ve iklimle ilgili stratejilere katkıda bulunmak için Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi’ni küresel çapta tanınacak bir merkez olarak tasarladık” dedi.