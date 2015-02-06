Sabancı Vakfı, 2015’te STK’lara toplam 1.4 milyon TL hibe verecek

Sabancı Vakfı’nın kadın, genç ve engellilerin sorunlarına çözümler üreten sivil toplum kuruluşlarının projelerini desteklediği “Toplumsal Gelişme Hibe Programı”na başvurular başladı.

Programa, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre kurulmuş ve Türkiye’de yerleşik tüm Dernek, Vakıf, Kooperatif ve Üniversiteler başvurabiliyor.

6 Şubat 2015 tarihine kadar Sabancı Vakfı web sitesi (www.sabancivakfi.org) üzerinden başvuru yapılabiliyor. Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Sabancı Vakfı’nın hayata geçirdiği hibe programlarıyla Türkiye’de bir ilke imza attığını söyledi. Seçim sürecinde, engelli kadın, genç kadın ya da engelli genç gibi iki kez ayrımcılığa maruz kalan çifte dezavantajlı gruplara yönelik kapsamlı çözüm önerileri geliştiren projelere öncelik veriliyor. Proje başına hibe tutarı en az 40.000 TL, en fazla 200.000 TL olarak belirlenen programda, yerelde çalışmalar yapan küçük ölçekli kurumların yanısıra bölgesel, ulusal ve uluslararası boyutta çalışmalar yapan orta ve büyük ölçekli kurumlara da destek verilecek.