Sabancı Vakfı’nın “Toplumsal Cinsiyet” çalışmaları

Sabancı Vakfı’nın desteklediği “Birleşmiş Milletler Kadınların İnsan Haklarının Geliştirilmesi Ortak Programı” (BMOP) kapsamında 2012 yılından bu yana yapılan çalışmalar meyvelerini vermeye başladı.

“Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme”, “Mor Sertifika Programı” ve “Sabancı Vakfı Hibe Programı” olmak üzere üç bileşenden oluşan Ortak Program’ın sonuçları, pilot illerden birisi olan Eskişehir’de düzenlenen toplantı ile değerlendirildi.

Güler Sabancı, toplumsal cinsiyet duyarlılığını artırmayı hedeflediklerini belirterek şunları söyledi: “İkinci programda, uygulama alanımızı genişlettik, il sayısını 11’e çıkardık. Hibe programı ve Mor Sertifika’nın yanısıra programımıza Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme bileşenini ekledik. Bu, kamu bütçe, plan ve programlarının, toplumsal cinsiyet eşitliği duyarlılığıyla oluşturulması anlamına geliyor. İşte bu konuda yerel yönetimlere çok önemli bir rol düşüyor. Yerel yönetimlerin bütçelerine, toplumsal cinsiyet eşitliği gözlüğüyle bakmaları gerekiyor. Kamu politikalarının kadınları ve erkekleri nasıl etkilediğini analiz edebilirsek, bütçelemeyi de daha eşitlikçi bir şekilde yapabiliriz.”