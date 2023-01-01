‘Sağlık Sektörü’nden Türkiye’ye düşen

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Sağlık Sektör Kurulu tarafından '2023 Vizyonunda Sağlık Sektörü' konulu sektör zirvesi Çorlu'da gerçekleştirildi. Sektör zirvesinde; Türkiye’nin son 10 yılda sağlık alanında büyük gelişmeler kaydettiği, bu alanda Ar-Ge çalışmaları ve yatırımlar ile daha fazla paya sahip olabileceği belirtildi.

Zirve'de konuşan MÜSİAD Sağlık Sektör Kurulu Başkanı Hüseyin Sarpkaya, özellikle Sağlık Turizmi ve ilaç üretiminden ciddi bir katmadeğer sağlanabileceğinin altını çizdi: “Avrupa, Kuzey Afrika, Ortadoğu, Kafkaslar ve Rusya’nın toplam ilaç ithalatı 291 milyar dolardır. Bu miktardan alınacak yüzde 1’lik bir pay bile 3 milyar dolara yakındır. “Sağlık Sektörü’nde en önemli kaynak bizim için sağlık turizmi. Yıllık bütçesi 15 milyar dolar olan Sağlık Turizmi’nden ülkemiz daha fazla pay alabilir.”