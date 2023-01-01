‘Samsung Duyan Eller’e rekor ilgi!

Samsung Electronics Türkiye, işitme engellilere özel görüntülü çağrı merkezi hizmeti “Samsung Duyan Eller”i duyurmak üzere işitme engelli Muharrem Yazgan’a sürpriz yaptığı tanıtım filmiyle rekor ilgi gördü.

Film, dijital mecrada yurtiçinde ve yurtdışında 15 milyon kişiye ulaşırken; sosyal medyada 1 milyonu aşkın beğeni ve onbinlerce yorum aldı. Samsung’un Facebook, Twitter ve Youtube sayfaları üzerinden,“Her şey Muharrem’e engelsiz bir gün yaşatmak için” başlığıyla paylaşılan filmde evden ablasıyla çıkan Muharrem Yazgan’ın mahallesinde, fırıncıdan taksi şöförüne, temas kurduğu herkesin onunla işaret diliyle konuşması karşısındaki şaşkınlığını ve duygularını aktarıyor. Samsung Electronics Türkiye Başkanı Yoonie Joung, kampanyanın Kore’de ve dünyanın farklı noktalarında da çok önemli bir farkındalığın oluşmasını sağladığını söyledi.