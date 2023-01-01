SANKO’nun yerli üretimi MST bekoloder

Konya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KOSKİ) yerli üretim MST 6 serisi bekoloderi tercih etti.

Sanko İş ve Tarım Makinaları’nın MST markasıyla ürettiği ve Konya Büyükşehir Belediyesi araç parkına yeni bekoloderler alımı KOSKİ’nin “yerli üretime desteği” olarak değerlendirildi.

Sanko İş ve Tarım Makinaları A.Ş. tarafından Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’nde üretilen MST 6 serisi bekoloder iş makineleri ultramodern üretim tesislerinde pazar ve müşteri talepleri doğrultusunda yapılan araştırma ve geliştirme faaliyetleri sonucu eriştiği yüksek performansı ile dikkat çekiyor.