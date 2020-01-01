SAP İşgücü 2020 araştırmasının sonuçları açıklandı

SAP’nin sponsorluğunda Oxford Economics’in 27 ülkede yürüttüğü global araştırmanın sonuçları 20. İK Zirvesi’nde paylaşıldı. Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleşen toplantıda, Türkiye dahil 27 ülkede 5400’ün üzerinde profesyonel ve üst düzey yöneticinin katıldığı “İşgücü 2020” (Workforce2020) araştırmasının sonuçları duyuruldu. Araştırmaya göre şirketlerin yüzde 51’i, Y kuşağı ile çalışmanın iş stratejilerini baştan aşağı değiştirdiğini söylüyor. Türkiye’de ise toplam çalışanların yüzde 61’ini Y kuşağı profesyoneller oluşturuyor. Y kuşağının iş dünyasından en büyük beklentisi ise kariyer eğitimleri ve profesyonel gelişim fırsatları.

SAP Türkiye İK Direktörü Hande Genç, “SAP global olarak Oxford Economics ile İşgücü 2020 ortak araştırmasında iş dünyasının büyük bir değişimden geçtiğini ortaya koydu. Geleceğin işgücünün daha önce hiç olmadığı kadar çeşitli olacağını araştırmada görüyoruz. Birarada çalışan beş farklı nesil, farklı becerilere, deneyimlere, alışkanlıklara ve motivasyonlara sahip. Dünyada ve Türkiye’de çalışanların ve yöneticilerin işgücü geliştirmede Y kuşağının kurumsal liderlik ve yetenek boşlukları hakkındaki düşüncelerine ışık tutuyor. Liderlik uçurumu ise en çok dikkat çeken bulgular arasında. Çalışanların yüzde 34’ü şirketlerindeki liderliğin, şirketi başarıya taşıyacak özelliklere sahip olduğunu belirtiyor” diye konuştu.