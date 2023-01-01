SAP, Türkiye’de inovasyon merkezi kuruyor

Sabiha Gökçen Havaalanı’na yakın bir noktada...





SAP, İstanbul’da 20 milyon avro değerinde yatırımıyla büyük bir bilim ve teknoloji merkezi kuracak. Bu yeni SAP Innovation Center, Türkiye’de ve bölge ülkelerde kamu sektörü, tüketici ürünleri, perakende ve imalat sektörü gibi kilit yerel endüstrilerdeki müşterilerine inovasyon desteği sağlayacak. SAP aynı zamanda Türkiye’de inovasyon merkezi kuran ilk global yazılım şirketi olarak ön plana çıkıyor.

SAP Innovation Center Türkiye, İstanbul’daki bilim ve teknoloji gruplarının merkezi olan Teknopark İstanbul’da kurulacak. Kapsamlı bir bilim ve teknoloji kompleksi olacak bu merkez, İstanbul’un Anadolu yakasında, Sabiha Gökçen Havaalanı’na yakın bir noktada yer alıyor. Böylece SAP yerel müşterilerinin, ortaklarının ve start-up’ların ortak-inovasyon projelerini yürütmeleri için ideal bir konum sunuyor. SAP aynı zamanda Türkiye’de bir inovasyon merkezi kuran ilk global yazılım şirketi olarak ön plana çıkıyor.

SAP Kıdemli Başkan Yardımcısı ve SAP Innovation Center Türkiye Genel Müdürü Cafer Tosun “İstanbul kıtaları ve kültürleri birbiriyle birleştiren bir megakent olarak, bölgedeki ve dünyadaki pazarlarda inovatif BT çözümlerinin öncüsü olabileceği ideal bir konumda yer alıyor” dedi.



