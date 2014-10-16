Savunma ve havacılığın dev firmaları Ankara’da buluşacak

Savunma Sanayii Müsteşarlığı himayesinde, OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi’nin (OSSA) ev sahipliğinde 14-16 Ekim 2014 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan “Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği Günleri ICDDA’14” ile yerli savunma sanayinin kabiliyetleri dünya devlerine sunulacak.

20’den fazla ülkeden yüzlerce ana tedarik ve yan sanayi firmasının beklendiği, 4000’den fazla ikili iş görüşmesi planlanan etkinliğin ilk gününde “Türkiye’deki Savunma, Havacılık ve Offset Pazarının Panaroması” konulu konferans yapılacak. Etkinlikte yer alacak davetli ve katılımcılar, 2. ve 3. günde ikili iş görüşmeleri yapma fırsatı yakalayacaklar.

Orijinal ekipman üreticilerinin satın alma süreçleri ve tedarik zinciri politikaları üzerine çalıştayların da düzenleneceği programın son gününde arzu eden katılımcılar sanayi gezisine alınacak. Organizasyonda yurt içinden TAI, Aselsan, Roketsan, Havelsan, FNSS, MKEK, TEI gibi ana sanayi firmaları, yurtdışından da EADS, EADS Sogerma, MBDA, LATECOERE, TAWAZUN, KDDB, FINMECCANICA, AERAZUR ZODIAC, BOEING, AVIO, EATON, Torino Piemonte Aerospace, Plansee Tungsten Alloys, Goldon, Aerospace Valley, Blufield ve UBIFRANCE gibi büyük firmalar, kümelenmeler ve pek çok yan sanayi firmasının yer alması hedefleniyor. İlki 6-8 Mart 2013 tarihleri arasında düzenlenen Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği Günleri’ne 23 ülkeden 270 firma katılmış ve 4000 ikili iş görüşmesi gerçekleştirilmişti. İCDDA’14 Basın Toplantısı’na Savunma Sanayii Müsteşarı Murad Bayar, Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, OSTİM Yönetim kurulu Başkanı Orhan Aydın ve OSSA Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Ertuğ ve çok sayıda davetli katıldı.