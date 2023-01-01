Saxo Bank Başekonomisti Steen Jakobsen’den ‘Çatallı yol’

Saxo Capital Markets’in hakim ortağı konumundaki ‘Saxo Bank Araştırma Ekibi’nin hazırladığı dünya piyasalarında 1. çeyrek ekonomi görünümüne ilişkin “Temel Stratejilerimiz Raporu” yayınlandı.

Raporda yeralan öngörülere göre, global ekonomi ve politika, bugüne dek hiç olmadığı kadar ‘uyum sıkıntısı’ içinde. İstanbul’da gerçekleştirilen etkinlikte Saxo Bank Başekonomisti Steen Jakobsen, doların daha güçsüz hale gelmesi gerektiğini söyledi. ‘Çatallı Yol’ olarak tanımladığı 2015’e ilişkin öngörülerini paylaşan Jakobsen, “2015'te daha düşük bir dolar, kararlı-biraz daha yüksek enerji fiyatları ve değişmeyen faizler bizi en sağlam yola ulaştıracak faktörler” dedi. Avrupa Merkez Bankası’nın yeni parasal gevşeme programına bel bağlayarak kötü karar almasıyla 2015’in ilk çeyreğinde büyük bir gelgit yaşanacağını da öngören Jakobsen, petrol fiyatlarının 60 doların altına inmesini daha da derinleşebilecek jeopolitik risklerin habercisi olabileceğini belirtti.