Şekerbank’ta Gökhan Ertürk dönemi

Şekerbank Yönetim Kurulu’nun kararı ve BDDK onayı ile Şekerbank Genel Müdür Yardımcılığı görevine Gökhan Ertürk atandı. 2009 yılından bu yana Denizbank’ta Perakende Bankacılık Grubu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışan Ertürk, Şekerbank’ın bireysel, tarım, işletme ve KOBİ bankacılığı birimlerini kapsayan Perakende Bankacılık bölümünden sorumlu olacak.

Bireysel bankacılık ve KOBİ bankacılığı alanlarında sektörde farklı bankalarda önemli gelişim süreçlerinde görev almış deneyimli bir isim olan Gökhan Ertürk, bankacılık kariyerine 1996 yılında İktisat Bankası’nda nakit yönetimi ve elektronik bankacılık bölümünde müdür yardımcısı olarak başlamıştı.