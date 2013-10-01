Sermaye şirketleri, dikkat!

“Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik...





Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan “Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik”i yayınladı. Bağımsız denetime tabi şirketler yönetmelik uyarınca 1 Ekim 2013 tarihine kadar var olan internet sitelerinin teknik ve güvenlik kriterlerine uygunluğunu TÜBİTAK veya bu alanda denetim yapmaya yetkilendirilmiş bağımsız denetim şirketlerine tespit ettirmek ve söz konusu kurumlar tarafından düzenlenen teknik raporu Bakanlığa vermekle yükümlü hale geldiler. İnternet sitesi olmayan bağımsız denetime tabi şirketler ise bu tarihe kadar öncelikle internet sitesi açmak zorundalar. Bağımsız denetime tabi şirketler, internet sitesine ilişkin yükümlülüklerini doğrudan kendileri yerine getirebilecekleri gibi Bakanlıktan faaliyet izni almış Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcılarından (MTHS) destek hizmeti almak suretiyle de yerine getirebilecekler. MTHS’lerden hizmet almak zorunlu olmayıp şirketlerin tercihine bırakılmış durumda. MTHS’ler, Kanunun 1524. maddesi ve Yönetmelik uyarınca şirketlerin kendi internet sitelerinin özgülenmiş kısmında erişime açılması gereken içeriği güvenli ortamda tutma, şirketin erişimine hazır bulundurma ve arşivleme de dahil olmak üzere Bakanlıkça belirlenmiş diğer faaliyetleri yürütecekler. Yönetmeliğin 7. maddesi Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca payları kayden izlenen şirketlerin MTHS hizmeti almak istemeleri halinde, söz konusu hizmeti Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan (MKK) alacaklarını düzenliyor. Denetime tabi şirketler için zorunluluk 01 Ekim 2013 tarihinde başlayacak.

