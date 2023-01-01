Shell ve Türkiye Petrolleri, yerli enerji için Batı Karadeniz’de arama kuyusu açacak

Shell, çıkarılabilir petrol ve gaz kaynaklarını araştırmak üzere, Türkiye Petrolleri (TP) işbirliğiyle Batı Karadeniz’de kıyıdan yaklaşık 100 km açıkta, 2.000 metre deniz suyu derinliğinde bir arama kuyusu açacak.

Çalışmaları yapacak olan son teknolojiyle donatılmış sondaj gemisi, 3 gemi ve 2 helikopterle desteklenecek. Projede, kıyı tedarik üssü dahil yaklaşık 240 kişinin çalışması planlanıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız; toplantıda, Türkiye’nin 100. yaşını kutlayacağı 2023’te dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmayı amaçladığını anımsatarak, bu hedefe ulaşmadaki önemli etkenlerden birinin de yerli enerji kaynaklarının artışı olacağını kaydetti: Türkiye Petrolleri ve Shell arasındaki işbirliğinin olumlu sonuçlarının sadece enerji sektörüne değil, ülkemizin genel ekonomisine de katkı sağlamasını heyecanla bekliyoruz.”

Türkiye Petrolleri Yönetim Kurulu Başkan Vekili Besim Şişman, arama çalışmalarının olumlu sonuçlanmasının en büyük dilekleri olduğunu söyledi. Shell Türkiye Ülke Başkanı Ahmet Erdem ise küresel tecrübelerini Türkiye’ye taşıdıklarını belirtti.