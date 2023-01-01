Siber güvenlik için büyük işbirliği

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ile ileri teknoloji gerektiren alanlarda kritik teknolojileri Türkiye’ye kazandırmak için çalışan Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. (STM), siber güvenlik konusunda birlikte çalışmalar yürütmek, birikim ve tecrübelerini biraraya getirerek güçbirliği oluşturmak amacıyla işbirliği protokolü imzaladı.

İki kurum, ülke güvenliği açısından kritik öneme sahip savunma ve siber güvenlik alanında ortak çözümler üretecek. Türkiye’deki sanayi akademi işbirliğine örnek teşkil edecek bu çalışmanın Türkiye’ye yüksek teknoloji geliştirilmesi konusunda önemli katmadeğerler yaratması bekleniyor.

STM Genel Müdürü Davut Yılmaz, “Milli ürün ve çözümlerin geliştirilmesinde ve üretilmesinde milli üreticiler, üniversitelerimiz ve Ar-Ge kurumlarıyla işbirliği zorunludur. STM olarak biz konusunda uzman üniversitelerle işbirliği yaparak katmadeğeri yüksek bütünleşik siber güvenlik çözümleri sunmayı hedefliyoruz” dedi. 18 bin lisans, 7 bin lisansüstü öğrencisi ve 2 bin 200 civarında öğretim görevlisi ile eğitim hayatını sürdüren İTÜ, endüstriyle kurduğu işbirlikleri ve uluslararası üniversite ağlarındaki aktif rolüyle bilgi akışının odağında yeralıyor.