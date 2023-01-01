Siemens, Teknopark İstanbul’da İnovasyon Laboratuvarı açtı

Siemens, Türkiye’deki Ar-Ge yatırımlarına bir yenisini daha ekleyerek ilk açık inovasyon laboratuvarını Teknopark İstanbul’da hizmete açtı.

Tamamlandığında teknoloji odaklı binlerce yerli ve yabancı şirketin Ar-Ge faaliyetlerinin merkezi haline gelecek olan Teknopark İstanbul, Siemens’in Türkiye’de genişleyen Ar-Ge faaliyetlerinin bir parçası olan Siemens İnovasyon Laboratuvarı ve aynı zamanda Siemens Kurumsal Teknolojiler Geliştirme Merkezi’nin de evsahibi oldu.

Açık inovasyon girişimciliğinin en önemli öğelerinden birini oluşturacak olan “Siemens Innovation Lab”, Ar-Ge ve inovasyon konusunda çalışmak isteyen genç beyinlerin yaratıcılıklarını ortaya koyacakları bir merkez olarak önemli bir rol üstlenecek. Siemens, İnovasyon Laboratuvarı’nın açılmasının ardından üniversite 4. sınıf, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin katılabileceği ve yılda bir kez düzenlenecek Siemens İnovasyon Yarışması’nı da hayata geçirecek.

Siemens A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Hüseyin Gelis, laboratuvarın hem Siemens için hem de Türkiye için oldukça önemli olduğunun altını çizdi: “Bu merkez, Siemens’in Türkiye’de yaptığı ilk İnovasyon Laboratuvar yatırımı olmasının yanısıra gençlerimizin geleceği için de yaratıcıklarını geliştirebilecekleri bir merkez olacak.”