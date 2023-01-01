Siemens Türkiye Enerji Sektörü Lideri ve Çeşitlilik Konseyi Başkanı Sedef Karagöz

Sedef Karagöz, Girişimci İş Kadınları ve Destekleme Derneği (ANGİKAD) tarafından İş Hayatında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Farkındalık Haftası kapsamında düzenlenen “İşgücüyle Fark Yaratanlar-Başarının Sırları” panelinde konuşmacı olarak yer aldı. Karagöz panelde şirketlerde başarı için çeşitliliğin önemine değindi.

Sedef Karagöz, iş hayatında cinsiyet eşitliğinin sağlanması konusunun önemine değindi ve Siemens Türkiye’nin bu konuda attığı başarılı adımları paylaştı. Cinsiyet eşitliği konusunda dünyadaki ve Türkiye’deki durumu değerlendiren Karagöz “Cinsiyet eşitliği bilincinin yaygınlaşmasının toplumsal birçok sorunun temel çözümü olacağına inanıyorum. İş yaşamında kadın erkek fırsat eşitliğini sağlamak, kadınların işgücüne katılmaları önündeki engellerin kaldırılmasında ve çeşitliliğin sağlanmasında ana unsurdur ve gelecekte en önemli kriter olacaktır” dedi.