Siemens’in KOBİ’lerden alımı

Türkiye’deki firmalardan gerçekleştirdiği satın alımlarını hızla artırarak, tedarikçilerinin ve KOBİ’lerin gelişimine katkıda bulunmayı hedefleyen Siemens, 2014 mali yılında çoğunluğu Türkiye’den olmak üzere yakın coğrafyayı da kapsayan bölgeden 350 milyon Avro’luk alım yaptı.

Bu da Siemens’in 2023 yılı için belirlediği Türkiye’den toplam 1 milyar Avro’luk satın alma hedefine hızla yaklaştığının işareti.

Siemens Türkiye Tedarik Zinciri Yönetimi Bölüm Direktörü Tuğrul Günal, Siemens’in tedarik politikasını ve tedarikçilerde aranan kriterleri şöyle özetledi: “Hedeflerimiz arasında Türkiye’deki KOBİ’lerin gelişmesine ve Siemens’in Türkiye’den çok daha fazla satın alma yapmasına katkıda bulunmak var. Etkin bir tedarik zinciri yönetimi sayesinde şirketler kayda değer tasarruf sağlayabilecek ve bu kaynağı Ar-Ge başta olmak üzere farklı alanlara aktarabileceklerdir.”