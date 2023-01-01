Siemens’in su denetimi

Son yıllarda, Körfez’in temizliği için pek çok çalışma yapan Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi, bugüne kadarki en büyük yatırımlarından birini Siemens ile gerçekleştiriyor; Şehrin çevrelediği İzmit Körfezi’nin temizliğinde Siemens teknolojilerini kullanıyor.





İSU – Siemens SCADA projesi, il genelindeki 116 noktada altyapı çalışmalarının gerçekleştirilmesiyle hayat buldu. Projeyle başta atıksu terfi merkezleri olmak üzere, atıksu arıtma tesisleri, logarlar, kanallar ve kanalizasyon yapıları, organize sanayi bölgeleri ve yağmur suyu terfi merkezlerinden oluşan altyapı yenilenmesinde, Siemens’in online ölçüm cihazları kullanıma alındı.

