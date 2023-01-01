Şirket Ortağım Melek Yatırım akredite oldu

BKY lisansını alan ilk 8 kişiden biri olan Mehmet Buldurgan’ın Kurucusu ve Başkanı olduğu Şirket Ortağım Melek Yatırım akredite olan ağlar arasına katıldı. Akredite ağ demek T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından yetkilendirilmiş ağ demektir.

Akredite edilmiş ağların görevleri; yatırımcılara lisans almak ve yapılan yatırımların belge ve bilgilerini Hazine Müsteşarlığı’na iletip yatırım süreçlerinin takibini yapmaktır. Akredite olmak için 5 yatırım yapılmış olması gerekmektedir.

Akredite ağ üzerinden yatırımın avantajları şunlardır:

Lisanslı yatırımcının yatırımını akredite ağ üzerinden gerçekleştirmesi durumunda gelir vergisi muafiyeti uygulanır.. Yani lisans sahibi yatırımcılar yaptığı yatırım tutarının yüzde 75’ini yıllık beyannamelerindeki kazançlarından indirirler.

Yatırım yapılan girişim KOSGEB, TÜBİTAK ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan destek almış ise sağlanacak indirim yüzde 100 olur.

Ayrıca toplu yatırımlarda, yapılan yatırım miktarı düşük olsa bile bir grup olarak yatırım yapıldığı için girişime yatırım yapabilme imkanı doğar.

Yine; bir grupla yatırım yapıldığından dolayı Şirket Ortağım içerisinde kendi sektörlerindeki duayen isimlerle hareket edip, görüş alma ve doğru yönlendirme hizmetine ulaşılabilir.