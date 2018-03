Şirketlere ekonomik çözümler Avansas.com’da

Farklı ölçekteki işletme ve şirketlerin ofis ihtiyacını karşılayan Avansas.com, şirketlerin ofis malzemeleri için ayırdıkları bütçeyi en verimli ve etkin şekilde kullanmalarını sağlayan hizmeti ile işletmeler tarafından en çok tercih edilen online ofis marketi haline geldi.

Sattığı tüm ürünleri her an sevkiyata hazır olacak şekilde İstanbul’daki 6000 metrekarelik deposunda bulunduran Avansas.com’un tercih edilmesini sağlayan başlıca faktörler şöyle:

- İstikrarlı fiyat politikası ile müşterilerine piyasaya göre yüzde 30’a varan fiyat avantajı sağlıyor.

- Türkiye’de benzeri olmayan stoklu ürün hizmeti sayesinde sipariş edilen her ürünü İstanbul içinde 1 iş gününde adrese teslim ederek ofislerin maliyetlerini düşürmesine yardım ediyor.

- 7 gün 24 saat online sipariş yoluyla kâğıt ürünlerinden mürekkep ve tonere, temizlik malzemelerinden gıdaya, ofis cihazlarından mobilyaya kadar 8 ana ürün kategorisinde binlerce ürün sunuyor.

- İşletmeler ve şirketler, Avansas.com’dan sipariş vererek tüm ofis ihtiyaçlarını tek kaynaktan tedarik edebiliyor.

- Kendi araç ve personeliyle sipariş edilen tüm ürünleri ertesi gün adrese teslim eden Avansas.com’un hizmet kalitesi, hem çalışanların zamanı verimli kullanmasını sağlıyor, hem de şirketleri ofis malzemelerine ulaşmak için ulaşım ve yakıt harcama derdinden kurtarıyor.