Şişecam’dan global tasarım: Nude

Dünyanın en büyük 3 cam ev eşyası üreticisinden biri olan Şişecam Topluluğu, dünyanın ve Türkiye’nin önde gelen tasarımcılarıyla ilk global tasarım markası ‘Nude’u yarattı. Global bir tasarım markası yaratmaktan dolayı büyük heyecan duyduklarını belirten Şişecam Cam Ev Eşyası Grup Başkanı Cemil Tokel, “Nude markalı koleksiyonlarımız, ünlü tasarımcıların çizimleri ve Türkiye’deki ustalarımızın yeteneğiyle birleşerek camı sanata dönüştürdü.

Dünyanın en saydam camıyla üretilen ve 3 yıllık yoğun bir çalışmayla ortaya çıkan Nude markamızı dünya pazarlarına sunuyoruz” dedi.

Tokel, Nude’un camın en yalın halini yansıttığını aktardı. Emre Bozbeyli’nin yönetimindeki yaratıcı ekipte Ron Arad, Rony Plesl, Alev Ebüzziya ve Ali Bakova gibi dünyaca ünlü tasarımcılar bulunduğunu, içinde Akdeniz sıcaklığı ve İskandinav yalınlığını barındıran; zamandan bağımsız, modern ve tasarım odaklı bir markaya ulaşmayı amaçladıklarını belirten Tokel, Nude markalı tasarımların altında ‘Designed in İstanbul’ (İstanbul’da tasarlandı) imzası yeraldığını anlattı. El imalatı ve cam ustalığının sınırlarının zorlayan tasarım; Ron Arad imzalı ‘DecanteRing’ adlı karaf, her yıl sadece 365 adet üretilecek.

Ron Arad tasarımı “Red or White?” (Kırmızı mı yoksa beyaz mı?) şarap kadehleri, Swarovski koleksiyonu, Loft, Classics serileri ve “Türk Şarap Kadehleri” koleksiyonu da bulunan Nude markalı koleksiyonların yaklaşık yüzde 85’i yurtdışı pazarlarda satışa sunulacak.