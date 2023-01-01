SMS-TORK’tan enerji tasarruflu solenoid vanaları

SMS-TORK’un enerji tasarruflu solenoid vanaları enerji verimliliğinde dikkat çekici bir performans sağlıyor. Ürünün özellikleri şöyle:

Latching serisi Solenoid Vanalar özellikle uzun süreli tek pozisyonda kalan solenoid vana uygulamaları için (örneğin bina otomasyonunda vana yaz veya kış durumuna göre 6 ay açık 6 ay kapalı olabilir) çok uygun bir seçenektir. Ayrıca bildiği gibi bobinler, içlerinde bulunan tel sarımının direncinden dolayı enerji verildiğinde ısınıyorlar. Latching Solenoid Vanalarda enerjilenme çok kısa süreli olduğu için bobinden kaynaklı ısınma meydana gelmemektedir ve ortam veya akışkan sıcaklığının yüksek olduğu uygulamalarda tercih ediliyor.

Türkiye’de enerji fiyatlarının çok yüksek olduğundan Latching Solenoid Vanaların çok uygun olduğu ve kısa sürede kendini amorte edebileceği gözlemleniyor.