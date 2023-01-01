SMS-TORK’tan ölçüm cihazları

Isıtma soğutma sektörüne yönelik ölçüm cihazları, son yıllarda teknolojinin gelişmesi ile beraber kullanıcı dostu üretimleriyle, bu sektörde hizmet veren firmalara hitap etmeye başladı.

Sektörde bu ürünlerden en çok kullanılanları; baca gazı analiz cihazları, manometreler, gaz kaçak dedektörleri şeklinde sıralanıyor.

Özellikle yanma verimliliği testlerinde ve yanma gazı analizinde kullanılan baca gazı analiz cihazları, hem daha verimli yanmayı sağlayabilmek için kullanıcılara yardımcı olurken hem de enerjiyi verimli kullanmada büyük kolaylık sağlıyor.

Ürünler ve kodları şöyle:

TORK- KIMO FG100: Soğutma sektöründe kullanılan, yanıcı ve patlayıcı gaz kaçaklarını tespit edebilen bir cihaz.

TORK- KIMO MP 105: -500 +500 mbar ölçüm yapabilen ve ısıtma soğutma sektöründe kullanılan bir cihaz.

TORK- KIGAZ 150: Baca gazı analiz cihazıdır.