Şölen’in yeni logosu

Türkiye’nin önde gelen gıda şirketlerinden Şölen, 25. yılını yenilenen yüzüyle kutluyor.

Şölen CEO’su Elif Çoban, Şölen’in 25. yılını kutlarken tutku ve heyecanlarını yeni logolarına yansıttıklarını söyledi. Çoban, “2013 yılını 644 milyon TL ciro ile kapattık, ihracatta da 200 milyon dolar çıtasını geçtik. 2014 yılında yüzde 40 büyümeyle 900 milyon TL ciroya ulaşmayı hedefliyoruz. Bir yandan Türkiye’nin en fazla ihracat yapan çikolata şirketi konumunu korurken bir yandan da 16 ülkede marka yatırımlarına devam ediyoruz. Hedefimiz Türkiye’de ve bölgedeki önemli oyunculardan biri olmak, yeni markalaşma hikâyeleri yaratmak” dedi. Şölen’in yeni kurumsal kimliği, Şölen CEO’su Elif Çoban ve Şölen Yönetim Kurulu Üyesi Hazım Ellialtı’nın katılımıyla gerçekleştirdi.