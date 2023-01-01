Sorumlu İş İnsanı Oscar’ı Rahmi M. Koç’un

Uluslararası arenada, iş dünyasının en prestijli ödülleri arasında gösterilen FIRST (Forum For Decision Makers)-Yaşam Boyu Sorumlu İş İnsanı Ödülleri’nin 15.’si Londra’daki Dışişleri Bakanlığı’nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Bu yıl, “Yaşam Boyu Sorumlu İş İnsanı” kategorisinde ödülün sahibi Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç oldu. 1984’te kurulan ve kamuyla özel sektörde dünyanın önde gelen liderleri arasındaki iletişimi zenginleştirirken, stratejik diyalogu geliştirmeyi amaçlayan uluslararası ilişkiler kuruluşu FIRST, İngiliz Kraliyeti’nin en yüksek onur dereceleri arasında gösterilen Queen’s Award’a da sahip. Ödüller, 2000’den bu yana ekonomik başarılarını sosyal sorumluluk alanında da sürdüren liderleri onurlandırmak için veriliyor. Törenin açılışında konuşan İngiliz Avam Kamarası Lideri ve Eski Dışişleri Bakanı William Hauge ödülün dış politika üzerinde yarattığı olumlu etkiyi vurgularken. FIRST’ün Jüri Başkanı Lord Woolf, Rahmi M. Koç’un Türkiye ekonomisine sağladığı önemli katkıların yanısıra sağlık, eğitim ve kültür-sanat alanında Türkiye genelindeki yatırımlarıyla Ödül’ü aldığını açıkladı. Rahmi M. Koç, Koç Topluluğu’nun kuruluşundan bu yana bu ödülün işaret ettiği noktalara odaklanan bir yaklaşıma sahip olduğunu söyledi.