Sosyal Girişimci Ödülleri 2014

Sosyal girişimcilere destek olmak, onların başarılarını gün yüzüne çıkarmak amacıyla Metro Toptancı Market’in global çapta başlattığı yarışmanın Türkiye ayağında değerlendirme süreci başladı.

Yaşadığı toplum ve dünya için fark yaratan girişimci iş insanlarını gün ışığına çıkarmayı hedefleyen Metro Sosyal Girişimci Ödülleri 2014’ün başvuruları sonlandı. Aralarında girişimci isimlerin de bulunduğu çok özel bir jüri tarafından değerlendirilecek adaylar, Eylül ayında gerçekleşecek finalde ödüllerine kavuşacak. 300’ün üzerinde katılım gerçekleşen yarışma, Metro ülkeleri arasında en yüksek başvuru ile Türkiye’yi birinci sıraya yükseltti.