Sosyal medya araştırması

Gençlik ve Spor Bakanlığı, gençlerin sosyal medya kullanım davranış ve tutumlarına yönelik bir araştırma gerçekleştirdi. Türkiye’deki gençleri daha yakından tanımayı ve anlamayı amaçlayan araştırmanın sonunda ise şu çok çarpıcı verilere ulaşıldı:

- Gençlerin yüzde 62’si sosyal medyaya en çok evlerindeki dizüstü bilgisayarlardan bağlanıyor.

- Gençlerin yüzde 50’si akıllı telefon üzerinden sosyal medyayı kullanıyor.

- İnternet kafelerde sosyal medya kullanımı Doğu ve Güneydoğu Bölgesi’nde genç erkeklerde yaygın.

- Gençlerin yüzde 86’sı sosyal medyaya günde en az bir kere; yüzde 72’si ise her gün birkaç kere bağlanıyor.

- Gençlerin yüzde 33’ü sosyal medyada en az üç saat, yüzde 13’ü ise 6 saat ve üzeri vakit geçiriyor.

- Gençlerin yüzde 89’u sosyal medyada listelerindeki kişi ve kurumların paylaştıklarını takip ediyor ve yüzde 88’i arkadaşlarının paylaştıklarına yorum yapıyor.

- Gençlerin yüzde 50’si sosyal medyada tartışmaya/polemiğe en az bir kere girdiğini belirtiyor.

- Gençlerin yüzde 76’sı takip edecekleri kişilere karar verirken en çok o kişinin profilini inceleyerek karar veriyor.

- Gençlerin yüzde 60’ı sosyal medyayı en çok eğlence amacıyla kullanıyor. Yüzde 59’u ise bilgi alma/sağlama amacıyla kullandığını belirtiyor.