“Sosyal Taraflar“ bildirisi

Toplumun farklı kesimlerini temsil eden kurumlar bir araya gelerek, 17 Aralık 2013 tarihinde patlak veren kriz hakkında ortak görüş açıkladılar.

Toplumun farklı kesimlerini temsil eden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), HAK İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ), MEMUR Sendikaları Konfederasyonu (MEMUR-SEN) ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) bir araya gelerek, 17 Aralık 2013 tarihinde patlak veren kriz hakkında ortak görüş açıkladılar. “Türkiye Hepimizin!” başlığıyla açıklanan görüşün bazı vurgu noktaları şöyle ifade edildi:

- Etrafı saran yolsuzluk ve paralel devlet iddiaları, demokrasiye ve iç barışımıza açık tehlike oluştur-maktadır.

- Bu tartışmalara saplanıp kalmamız, dünya yeni-den kurulurken hızımızı kesme riski doğurmaktadır.

- Ülke istikrarını tehdit eden gelişmeler, enerjimizi kalkınmaya, daha fazla refah ve demokrasiye odaklamamızı zorlaştırmaktadır.

- İçinde bulunduğumuz olumsuz süreçten bir an evvel çıkabilmemiz için bizler;

- Yolsuzluk ve paralel devlet iddialarının üzerine kararlılıkla gidilmesini istiyoruz.

- Kuvvetler ayrılığını kuvvetler çatışmasına dönüştürecek tartışmalardan ve ayrışmalardan kaçınılmasını istiyoruz.

- Türkiye’nin güçlenmesinden huzursuz olanlara fırsat verilmemesini istiyoruz.

- AB’ye tam üyelik sürecinin zayıflatılmamasını,aksine sürecin hızlandırılmasını istiyoruz.

- Türkiye için üretenlerin, istihdam sağlayan kurum, kuruluş ve şirketlerimizin, itibarlarının zedelenmemesini, kamplaşmalara kurban edilmemesini istiyoruz.

- İfade, düşünce, inanç ve teşebbüs hürriyetini güçlendirecek, özel hayata saygıyı pekiştirecek bir anayasa istiyoruz.