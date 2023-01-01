Sosyalleşme uygulaması Pondr

Özgün içeriği ve etkileşim gücüyle Apple App Store’da yayınlanan En İyi Yeni Uygulamalar arasına girmeyi başaran sosyalleşme uygulaması Pondr, uygulamanın yaratıcısı Aziz Akgül ile projeye ilk yatırımı yapan başarılı oyuncu Halit Ergenç’in de katıldığı bir etkinlikte tanıtıldı.

Fotoğraf ve fikir paylaşımını çok hızlı ve eğlenceli hale getiren Pondr’ın, kısa sürede tüm dünyada kullanılan bir sosyalleşme ağı olması hedefleniyor. Kullanıcıların çektikleri fotoğraflar üzerinden arkadaşlarının görüşlerini hızla alabilmelerini ve kolayca yeni diyaloglar başlatmalarını sağlayan sosyalleşme uygulaması Pondr’ın diğer sosyal ağlardan en belirgin farkı, fikir üretimiyle görsel içerik üretimini aynı bünyede buluşturarak etkileşimi en yüksek seviyeye çıkarması. Uygulamada kullanıcılar bir veya iki fotoğrafı Pondr’a yerleştirip, duygu ikonları ya da kendi sözcükleriyle oluşturdukları seçenekleri arkadaşlarının ve takipçilerinin görüşünü almak üzere paylaşıyor, takipçiler ise yaptıkları tercih ve yorumlarla kendi görüşlerini belirtebiliyor.

Pondr’ın yaratıcısı Aziz Akgül, “Pondr’ı hayata geçirirken en önemli amacımız, insanlara yaşamlarını, fikirlerini ve görüşlerini paylaşma ve özellikle hashtag ve lokasyon takibi sayesinde dünyanın farklı bölgelerindeki insanlarla benzer görüşler etrafında buluşup bilgi ve ilişki geliştirme imkânı tanımaktı” diye konuştu.