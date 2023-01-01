SPK’nın yol haritası

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği tarafından düzenlenen Arama Konferansı, sermaye piyasalarının tüm aktörlerini biraraya getirdi. Konferansta, sermaye piyasalarının gelecek vizyonu ve hedefleri belirlendi.

SPK Başkanı Dr. Vahdettin Ertaş ve TSPB Başkanı İlhami Koç’un yanısıra özel sektör, kamu kurumları, akademisyen ve basın mensuplarını biraraya getiren konferansta, sermaye piyasasının sorunları ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.

TSPB Başkanı İlhami Koç, sermaye piyasasının karşılaştığı temel sorunlar hakkında şunları söyledi: “Birlik olarak bu konferansın sonucunda bir yol haritası belirlemeyi hedefliyorduk. Bu nedenle her kurum temsilcisinin görüşlerini belirtmesi ve diğer paydaşlarla beraber çözüm yollarını araması piyasamızın geleceği için çok önemli bir adım oldu. Konferansta ortaya çıkan sonuçlar ışığında, Birliğimiz’de çeşitli projeler üreteceğiz ve görüşülen konuların takipçisi olacağız” dedi.