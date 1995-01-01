Steven Young, Bosch Türkiye ve Orta Doğu Başkanı oldu

Bosch Türkiye, 17 ülkenin bulunduğu Türkiye ve Orta Doğu Bölgesi’nin merkezi oldu. Bosch Türkiye ve Orta Doğu Başkanlığı’na ise Bosch Türkiye Temsilcisi Steven Young getirildi.

Young, “Türkiye, Bosch dünyasında Orta Doğu’yu çok iyi anlayacak, ihtiyaçlara hızla yanıt verebilecek yapısıyla bölgeyi ileriye taşıyacak, liderliğe en elverişli aday” dedi. Bosch, Türkiye’de; 8200 çalışanı, 1.53 milyar cirosu, 1.10 milyar ihracatıyla faaliyetlerini sürdürüyor. Eğitimini Avusturalya’da tamamlayan Young, Avusturalya ve Almanya’da görev yaptıktan sonra, 1995’te Mannesman Rexroth Türkiye Genel Müdürü olarak Türkiye’ye geldi. 2001’de Mannesman Rexroth ve Bosch birleşmesinin ardından Bosch Rexroth Sanayi Otomasyon A.Ş. Genel Müdürü, Temmuz 2011’de Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü ve Bosch Türkiye Temsilcisi oldu.