Stuttgart+İstanbul Belediyeleri Ar-Ge merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş meslektaşı Stuttgart Belediye Başkanı Wolfgang Schuster ile sözleşme imzaladı.





İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Almanya'nın otomotiv ve makine endüstrisinin kalbi olan Stuttgart Belediyesi ortak ArGe Merkezi kurdu. ArGe Merkezi’nin kurulması sebebiyle Stuttgart’a giden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş meslektaşı Stuttgart Belediye Başkanı Wolfgang Schuster ile sözleşme imzaladı. Kadir Topbaş dış ilişkilerde ortak paydada buluşmanın dünya insanlarının çıkarına bir durum olduğunu söyledi. Topbaş şöyle konuştu: “Yerel yönetimlerin refleksi daha hızlıdır. El ele vererek insanlarımızı mutluluğa taşımalıyız. Yerel diplomasi ve işbirliğinin dünyada barışa katkısı yadsınamaz bir gerçek. Biz burada bir milat oluşturuyoruz. Gelecek nesiller bu günü hayırla yad edecektir.”

İmza töreninde konuşan Stuttgart Belediye Başkanı Wolfgang Schuster ise “Bu ortaklığımız gelecek nesiller için temel oluşturacaktır” şeklinde konuştu. Kurulan ArGe Merkezi’nin gençlere ve bilim adamlarına yeni ufuklar açacağına inancının tam olduğunun altını çizen Wolfgang Schuster şöyle devam etti: “Sizlerle ortaklık yapmak bizim için çok önemli. Gelecek nesiller attığımız bu adımdan övgüyle söz edeceklerdir. Bizler bu merkezde mutlu insanlara hizmet etmenin gururunu yaşayacağız.”

Sözleşmeyi Max Planck Enstitüsü, Frauenhofer Enstitüsü, Mercedes, Bosch, Koç Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, İntel, Tofaş, Mercedes Türkiye de imzaladı.