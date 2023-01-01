SÜGAV 2. Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Zirvesi

Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı (SÜGAV), son yılların en önemli konularından “Beslenme ve Sağlıklı Yaşam” arasındaki ilişkiyi, düzenlediği zirvede masaya yatırdı.

Obeziteyle diyabeti bağlayan ilk geni bularak dünya tıp literatürüne adını yazdıran Harvard Üniversitesi Genetik ve Kompleks Hastalıklar Bölüm Başkanı Prof.Dr. Gökhan Hotamışlıgil’in yanı sıra, FİFA ve İngiltere Futbol Federasyonu’na danışmanlık yapan Loughborough Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Ronald Maughan ve iştah kontrolü, enerji dengeleme alanlarında dünyanın en çok alıntılanan araştırmacılardan biri olan Leeds Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Edward Blundell’in katıldığı zirvede uluslararası camiada yapılan son dönem çalışmalar paylaşıldı.

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker’in de katıldığı Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Zirvesi’nde bu yıl ilk kez düzenlenen Sabri Ülker Bilim Ödülü Gazi Üniversitesi öğretim görevlisi Prof.Dr. Gülay Bayramoğlu’na verildi.