Sürdürülebilir gıda politikası

MÜSİAD Gıda ve Tarım Sektör Kurulu Tarım ve Hayvancılıkta Bölgesel Kalkınma” konulu Türkiye İstişare Toplantısı Diyarbakır’da yapıldı.





MÜSİAD Başkanı Nail Olpak konuşmasında “Türkiye’de tarımın verimli hale getirilmesi için arazi toplulaştırılması başta olmak üzere, tarım politikaları konusunda yasal, idari, teknik ve ekonomik sorunlar” bulunduğuna dikkat çekerek şöyle konuştu: “Gıda sektöründe satışa sunulan 120'nin üzerinde ürün grubunda yaşanılan yüzde 1 KDV ile alınıp yüzde 8 KDV ile satılma problemi ciddi bir vergi kaybına ve kayıt dışı uygulamalara neden olmaktadır. Ülkemizde % 45’in üzerinde bulunan organize olmamış perakende (Semt pazarları, bakkallar, büfeler ve tekli marketlerden oluşan geleneksel küçük ölçekli perakendeciler) yanında cash&carry adıyla bilinen ve toptan satış adıyla çalışan işletmeler maalesef bu vergi kaybının ve kayıt dışılığın sebebi olmaktadırlar.”

Olpak bilinçsiz tüketim nedeniyle Türkiye’de sebze-meyvenin yüzde 25'inin çöpe gittiğini ve bunun da 16 milyar lira değerinde olduğunu kaydetti.