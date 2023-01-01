Sürdürülebilir Üretim Sempozyumu: Enerji verimliliği şart!

Sürdürülebilir kalkınmanın temel öğelerinden biri olan ‘Yaşam Döngüsü Analizi ve Enerji Verimliliği’, Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleştirilen “Sürdürülebilir Üretim Sempozyumu 2014’te tartışıldı.

Sempozyumda açılış konuşmalarını Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan ve Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Gülay Barbarosoğlu gerçekleştirdi. Fikri Işık, yeni bir üretim modelinin oluşturulması gerektiğini belirterek, “Bu modelde üretim ve çevrenin korunması dengesini çok iyi kurmalıyız. Ne üretimden ödün vermeli ne de çevreye zarar vermeliyiz” dedi. Prof.Dr. Gülay Barbarosoğlu sürdürülebilir üretimin önemine değindiği konuşmasında, 2023 hedeflerine ulaşmak ve sürdürülebilir mevcudiyeti yakalamak için sürdürülebilir kalkınma ve sanayi – üniversite işbirliğine öncelikli önem vermenin gerekliliğine dikkat çekti. İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan ise “Akıllı şebekeler, akıllı şehirler ve yenilenebilir kaynakların çoğaldığı günümüzde ülkemizin enerji konusunda kaydetmesi gereken daha çok yol var” diye konuştu.