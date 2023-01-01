Suzan Sabancı Dinçer’e Liyakat Nişanı

Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer’e iki ülke ilişkilerine yaptığı katkılardan dolayı Kral VI. Felipe adına düzenlenen bir törenle İspanya kraliyet nişanı olan "Orden del Merito Civil" (Sivil Liyakat Nişanı) verildi.

Büyükelçi Rafael Mendivil, Suzan Sabancı Dinçer’in iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi konusunda birçok oluşuma katkı sunduğuna dikkat çekerek, "İspanya, Sayın Suzan Sabancı Dinçer’in ülkelerimiz arasındaki yakın ilişkinin daha da ileriye taşınmasına yaptığı değerli katkıları ve kültürel yakınlaşmamıza verdiği güçlü desteği takdir etmekte ve onurlandırmak istemektedir" dedi.

Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer de törende yaptığı konuşmada, böyle anlamlı bir nişan almanın kendisi için büyük bir onur olduğunu söyledi: "Akbank Yönetim Kurulu Başkanı olarak ülkelerimiz arasındaki yakın ilişkilerin geliştirilmesi için büyük bir onurla vesile olduğum çalışmaların takdir edilmesinden son derece mutluyum. Karşılıklı ticaret hacmimiz 9 milyar dolara yükseldi. Geçen yıl 350 bin dolayında İspanyol turist ülkemizi ziyaret etti."