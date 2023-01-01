Tacikistan-Türkiye İşbirliği Konseyi

TUSKON Başkanı Rızanur Meral Tacikistan’ın su zenginliğinde dünyanın 8’nci büyük ülkesi olduğunu...





Tacikistan ile Türkiye arasında imzalanan İşbirliği Konseyi Anlaşması, iki ülke arasındaki enerji, sağlık ve inşaat alanlarında yapılacak işbirliğinin önünü açtı. Anlaşma ile birlikte Tacikistan’da değeri 500 milyon dolara kadar çıkan toplam 150 adet Hidroelektrik Santralı Projesi (HES) Türk yatırımcılara açılmış oldu. Anlaşma TUSKON etkinliği olarak imzalandı.

TUSKON Başkanı Rızanur Meral Tacikistan’ın su zenginliğinde dünyanın 8’nci büyük ülkesi olduğunu, Tacikistan’da tarım, çimento ve mermer üretiminin yanı sıra sanayi sektöründe de birçok fırsatın bulunduğunu bildirdi; iki ülke ticaret hacminin 580 milyon dolara çıktığını bunu 2 yıl içerisinde 1 milyar dolara çıkaracaklarını söyledi.