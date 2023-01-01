TAGEM ve TGDF, bilgi ve teknolojiyi paylaşacak

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) ile Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) karşılıklı bilgi ve teknoloji paylaşımını hedefleyen mutabakat ve işbirliği anlaşması imzaladı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker’in katılımıyla imzalanan Protokol; tarımsal Ar-Ge faaliyetleri sonucunda oluşan bilgi, yeni ürün, çeşit, tür, yöntem ve teknolojilerin gıda sektörüne aktarılması ve sektörün bu çıktılardan faydalanmasına yönelik çalışmaların, TAGEM ile TGDF işbirliğinde yapılmasını sağlamayı amaçlıyor.

Protokole göre, TAGEM, tarımsal araştırma-geliştirme sonuçlarının uygulamaya aktarılması amacıyla enstitüsü ve istasyonlar tarafından sonuçlandırılan projelere ilişkin çıktıları her yıl TGDF ile paylaşacak.

TGDF ise bir yandan üye derneklerinin katılımı ile sektörel bazda görev yapacak komisyonları oluştururken aynı zamanda da üye dernekleri aracılığı ile tarımsal Ar-Ge faaliyetleri sonucunda elde edilen çıktıların gıda ve içecek sektörünün genelinde yaygın kullanımını sağlayacak. TGDF, kurduğu komisyonlar aracılığı ile uygulama sonuçlarına ilişkin gelişmeleri TAGEM’le paylaşacak.