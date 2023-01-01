TANAP ihalesinde Çin ve Hintli firmalara dikkat

Türkiye’nin toplam ihracatının lokomotif sektörlerinden olan çelik sektörü hareketli günler yaşıyor. Türk çelik sektörü ihracatında yüzde 40’lık paya sahip olan Kuzey Afrika ve Ortadoğu pazarlarında yaşanan siyasi ve toplumsal belirsizlikler çelik ihracatının önemli ölçüde düşmesine neden oldu.

Başta Irak olmak üzere Suriye, Libya, Mısır gibi ülkelerde talebin giderek zayıflaması hatta son aylarda Türk çelik sektörünün bir numaralı pazarı olan Irak’ta yaşanan olaylar neticesinde ihracat yüzde 80’lere kadar geriledi. Türk çelik sektörünün ilk 6 aylık dünya ihracat verilerine göre; değer bazında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5.3 azalış ile 7.02 milyar dolar, miktar bazında ise yüzde 7.3 düşüş ile 9.2 milyon ton olarak gerçekleşti.

Çelik İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Namık Ekinci, “Dünyada yaşanan ekonomik kriz sonucunda ülkeler kendi sanayilerini desteklemek için koruma duvarlarını yükselttiler. Bundan Türkiye’nin alacağı dersler vardır. Adil ve gerçekçi temelde Türkiye de kendi yerel üreticilerini korumak yönünde adımlar atmalıdır” diye konuştu. Namık Ekinci, örnek olarak Azerbaycan ve Türkiye’nin ortaklaşa yürüttüğü Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı-TANAP Projesi’nde sonuçlanma aşamasında olan boru tedarik ihalesine dikkat çekti. Ekinci, bu ihaleye teklif verenler arasında adil ticaret yapmadıkları gerekçesiyle pek çok gelişmiş ülke pazarına sokulmayan, rakiplerinin karşısında ülkelerinin kamu sübvansiyonlarına dayanarak haksız fiyatlama taktikleri kullanan Çin ve Hintli boru üreticilerinin de bulunduğunu vurguladı.