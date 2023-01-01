Tasarımla markalaşma

TURQUALITY® Programı kapsamında 3.'sü gerçekleştirilen "Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri", sahiplerini buldu. Dünyaca ünlü tasarım uzmanlarının, ön elemeyi geçen başvurular arasından değerlendirdiği toplam 410 endüstriyel tasarımdan, 90'ı iyi Tasarım, 14'ü ise "Üstün Tasarım Ödülü"ne layık görüldü.





TURQUALITY® Programı kapsamında 3.'sü gerçekleştirilen "Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri", sahiplerini buldu. Dünyaca ünlü tasarım uzmanlarının, ön elemeyi geçen başvurular arasından değerlendirdiği toplam 410 endüstriyel tasarımdan, 90'ı iyi Tasarım, 14'ü ise Üstün Tasarım Ödülü'ne layık görüldü. 19 Kavramsal Tasarım başvurusundan ise 2'si ödül almaya hak kazandı. T.C. Ekonomi Bakanlığı, Türkiye ihracatçılar Meclisi (TiM) ve Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu (ETMK) işbirliğiyle bir TURQUALITY® Programı etkinliği olarak düzenlenen "Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri"ni alan ürünler uluslararası arenada rekabet gücü kazanıyor. Ödül töreninde konuşan Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan "Marka olmanın sırrı Ar-Ge, inovasyon ve tasarımdır" diye konuştu.



