TAYSAD OSB’nin insan kaynağı Sürmene Abdullah Kanca MYO

KTÜ Sürmene Abdullah Kanca Meslek Yüksek Okulu, halen Kocaeli/Gebze TAYSAD Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Kanca El Aletleri Dövme Çelik A.Ş.’nin de kurucusu olan Abdullah Kanca tarafından 2008 yılında yaptırılmıştı.

Kanca El Aletleri Dövme Çelik A.Ş. Genel Müdürü Alper Kanca; kurdukları okulun başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilerine burs verdiklerini, öğrencilerin stajlarını Kanca A.Ş.’de yaptıklarını, mezunlara Kanca A.Ş. veya TAYSAD Organize Sanayi Bölgesi’ndeki diğer fabrikalarda bölümlerine uygun alanlarda referans olarak iş bulmak için yardımcı olduklarını belirtti. Alper Kanca, Meslek Yüksek Okulu’nun akademik, sosyal, kültürel ve teknik etkinliklerle her geçen gün çok daha güzel konuma geldiğini ifade etti.