TAYSAD’dan ‘Atma değerlendir!’

Meslek liselerinin ihtiyaçlarını karşılamak için Taşıt Araçları Yan Sanayiciler Derneği (TAYSAD) tarafından “Atma Değerlendir, Meslek Okullarını Güçlendir” projesi başlatıldı. Projenin en büyük destekçilerinden biri de “Türkiye’nin Ar-Ge şampiyonları” arasında yer alan sektör devi Yiğit Akü oldu.

İnsan gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün işletmelerle işbirliği yapılarak yetiştirilmesi, mesleki ve teknik eğitim sistemi bütünlüğü içerisinde desteklenerek geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için TAYSAD tarafından gerçekleştirilen proje örnek oluşturduğu için de büyük destek görüyor.

Yiğit Akü Genel Müdürü Hulki Büyükkalender projeyi şöyle anlatıyor: “Ülkemizde hizmet ve üretim alanlarında teknolojik gelişmelere uyumlu, mesleki, teknik bilgi ve becerilerle donatılmış insan kaynağına ihtiyaç her geçen gün artıyor. Bu ihtiyacı karşılamak için, çağdaş teknoloji metotlarını bilen, yorumlayan, kullanan, geliştiren ve yeniliklere uyum sağlayan vasıflı insan gücünün yetiştirilmesi amacıyla ‘Atma değerlendir, meslek okullarını güçlendir’ sosyal sorumluluk projesiyle, meslek okullarına laboratuvar ekipmanı desteği sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.”