TBB: Bireysel krediler yavaşlamaya devam ediyor

Türkiye Bankalar Birliği'nin “Tüketici Kredileri ve Konut Kredileri - Haziran 2014” raporuna göre ülke genelinde tüketici ve konut kredisi kullanan kişi sayısı 15 milyona yaklaştı.

Kullanılan kredilerin bakiyesi ise 241 milyar TL'yi geçti. Kredi kullanım miktarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 33 azalırken en büyük düşüş yüzde 57 ile taşıt ve yüzde 54 ile konut kredilerinde yaşandı. Takibe alınan kredi miktarı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 57 arttı.

Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) paylaştığı tüketici ve konut kredileri Nisan-Haziran 2014 raporunda, 3 aylık dönemde 2 milyon 642 bin 985 kişi, 35.8 milyar TL’lik tüketici ve konut kredisi kullandı. Kredi kullanan kişi sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13 azaldı. Kredi kullanım miktarları Nisan-Haziran 2013 dönemine göre yüzde 33, Ocak-Mart dönemine göre yüzde 14 küçüldü.