TBD İstanbul KOBİLİŞİM Çalışma Grubu, 10. yılını kutladı

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) İstanbul Şubesi KOBİLİŞİM Çalışma Grubu; 10. yılını “Bilişimde İnsan Kaynakları Yönetimi ve Önemi” ana temalı etkinlikle kutladı. Etkinlik POLDY Yazılım ve AKDATA Soft şirketlerinin katkılarıyla ve dergimiz KobiEfor’un desteğiyle İstanbul Kadıköy Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda katılımcıların büyük ilgisiyle gerçekleşti.

Etkinlik Kobilişim Çalışma Grubu Başkanı Osman A. Tunçelli’nin açılış konuşmasında KOBİLİŞİM Çalışma Grubu’nun faaliyetleriyle başladı. Daha sonra TBD İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tosunoğlu, dernek ve tarihçesi hakkında bilgi verdi. AkdataSoft Yazılım Kurucusu - Kobilişim Çalışma Grubu Üyesi Hakan Akalın, yaptığı sunumda, Türkiye’de işletmelerde bilgisayar kullanımının yarattığı katmadeğerine örneklerle yer verdi. Daha sonra “Teknoloji, İnsan Kaynakları ve Etik” başlıklı Oturum’un başkanlığını Kalder Yönetim Kurulu Üyesi Osman Ünal’ın yaptığı panele geçildi. Panel, Türk Lider Merkezi Kurucu Başkanı, Duayen Bankacı Bülent Şenver’in etik konusunda etkileşimli yaptığı sunumla başladı. Sonrasında POLDY A.Ş. Kurucu ve Yönetici Ortağı ve Dergimiz Kobiefor Köşe Yazarı Kadri Demir, insan kaynaklarında teknoloji kullanımını örneklerle sundu. Etkinliğin sonunda 10. yıl kutlaması pasta kesilerek tamamlandı. Toplantının sonunda dergimiz KobiEfor’a etkinliğe katkılarından dolayı bir teşekkür plaketi verildi.