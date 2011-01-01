TBD İstanbul KOBİLİŞİM Çalışma Grubu 11. yıldönümünü kutladı

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) İstanbul Şubesi KOBİLİŞİM Çalışma Grubu Üyeleri, İstanbul’da dernek merkezinde biraraya geldi.

Toplantıya TBD İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tosunoğlu, TBD İstanbul Şubesi Denetim Kurulu Başkanı ve KOBİLİŞİM Çalışma Grubu Başkanı Osman Arslan Tunçelli, KOBİLİŞİM Danışma Kurulu Üyesi, TBD İstanbul Şubesi Üyesi ve KobiEfor Köşe Yazarı Kadri Demir, TBD İstanbul Denetim Kurulu Üyesi ve KOBİLİŞİM Çalışma Grubu İcra Kurulu Üyesi Mehmet Kami Sakbaş, Avukat Hasan Akhan, Poldy Danışmanlık Yönetici Ortağı Betül Demir ve TBD İstanbul Şubesi Üyeleri katıldı. Toplantıda TBD İstanbul Şubesi Başkanı Ahmet Tosunoğlu, 8. Bilişim Kongresi ve KOBİLİŞİM Çalışma Grubu’nun çalışmaları hakkında önerilerini paylaştı. Davetli konuşmacı KobiEfor Köşe Yazarı Kadri Demir’in sunumunun ardından TBD İstanbul Şubesi KOBİLİŞİM Çalışma Grubu Başkanı Osman Arslan Tunçelli tarafından 2015 yılı KOBİLİŞİM Çalışma Grubu’nun ilk 6 aylık stratejik hedefleri masaya yatırıldı. Ardından grubun 11. yıldönümü pasta kesimiyle kutlandı.