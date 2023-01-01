TBMM - KalDer “İyi Niyet Bildirgesi“

Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Türkiye Kalite Derneği (KalDer) arasında "İyi Niyet Bildirgesi" imzalandı. Bu bildirge ile TBMM İdari Teşkilatı’nda EFQM Mükemmellik Modeli Uygulaması gerçekleştirilecek.

“İyi Niyet Bildirgesi”, TBMM Genel Sekreteri Dr. İrfan Neziroğlu ve KalDer Ankara Yönetim Kurulu Başkanı Fahir Altan tarafından imzalandı. Meclis’te, Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı’nın standartları olan EFQM diye belirlenen kalite standartları uygulanacak.

KalDer Yönetim Kurulu Başkanı A. Hamdi Doğan; “TBMM gibi ülke yönetiminin en üst kurumunun da yönetimi bir hizmet kurumu olarak değerlendirilmelidir. Kurumun performansını ve dolayısıyla TBMM çalışmalarının etkinliği ve verimini yükseltecek çalışmaların ülkemiz için katmadeğer yaratacağı muhakkaktır” dedi.