TÇMB’den “beton bariyer” önerisi

Beton bariyerlerin karayolu güvenliğindeki önemi, TÇMB’nin Ankara’da düzenlediği uluslararası çalıştayda masaya yatırıldı.

Çalıştay’da “Otokorkuluk Güvenlik Standartları, Sınıflandırılması ve Avrupa’da Gelişimi” başlıklı bir konuşma yapan Avrupa Yol Federasyonu Başkan Yardımcısı Konstandinos Diamandouros, Avrupa’da beton otokorkulukların CE işaretlemesi sürecinden bahsetti ve Avrupa refujlerinde beton bariyerlerin tercih edildiğini söyledi. Çalıştay’a İngiltere’den katılan Taşımacılık Araştırma Laboratuvarı Uzmanı Gavin Williams, İngiltere'de orta refujde beton bariyer zorunluluğunun olduğunu vurguladı.