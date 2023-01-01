TEB Akıl Fikir Buluşması; “Basit Düşün Ezber Boz”

Türk Ekonomi Bankası’nın (TEB), ‘İcat Çıkar’ sloganıyla geleneksel hale getirdiği ve bu yıl 7.’si yapılan TEB Akıl Fikir Buluşması, “Basit Düşün Ezber Boz” temasıyla TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici ile TEB İnsan Kaynakları ve İnovasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Nilsen Altıntaş’ın evsahipliğinde düzenlendi.

TEB Akıl Fikir Buluşması üniversite öğrencileri, yeni mezunlar, TEB müşterileri ve TEB çalışanlarını biraraya getiriyor. Açılış konuşmasını TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici yaparken, SAP Global Bankacılık Çözümleri Direktörü George Asgari, YoYo Araç Kiralama’nın Kurucusu Berkman Çavuşoğlu, Urban Station Kurucu Ortağı Gökhan Beydoğan ve ÖzÜ Girişim Fabrikası Direktörü İhsan Elgin konuştu. Ümit Leblebici, Kurumiçi Girişimcilik Programı’nı başlatacaklarını açıkladı. Öğrenci-Yeni Mezun kategorisinde İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kimya Bölümü Öğrencisi İbrahim Tekseven 1., Bahçeşehir Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Öğrencisi Erdem Çiçekçi 2., İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Öğrencisi Vefa Çınar 3. oldu. İlk üçe giren yarışmacılara para ödülünün yanısıra Bahçeşehir Üniversitesi’nde MBA bursu ve tüm finalistlere iPad hediye edildi. Müşteri kategorisinde Nuray Yavuz 1., Gökhan Rakıcı 2. Bozkurt Belibağlı ise 3. oldu.