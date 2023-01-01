TEB Girişim Bankacılığı

Türkiye'nin en kapsamlı Girişim Bankacılığı'nı başlatan Türk Ekonomi Bankası (TEB), 10 ayda hedeflerini aşarak finansal olarak 17 bin, eğitim ve danışmanlık ile de 3 bin girişimciye destek sağladı.





TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici konuyla ilgili şöyle konuştu: "Türkiye'nin en kapsamlı Girişim Bankacılığı'nı biz sunuyoruz. Finansal ve finansal olmayan ürün ve hizmetlerimizle girişimcileri destekliyoruz. Böylece parlak iş fikirlerini ekonomiye kazandırırken, TEB olarak Girişim Bankacılığı ile yeni başarılara imza atıyoruz. Amacımız geleceğin KOBİ'lerini yaratmak. Bir şirketin başlangıcından büyümesine kadar her evresinde onların yanında olmak istiyoruz."

KOBİ'lere sundukları finansal ve finansal olmayan ürün ve hizmetleri girişimcilere özel olarak sil baştan kurguladıklarını söyleyen Leblebici şunları söyledi: "Müşteri temsilcilerimize girişimcinin dilinden anlayacak şekilde eğitimler veriyoruz. Yine girişimcinin dinamiklerini göz önünde bulunduran özel bir kredilendirme mekanizması kurduk. Kredilendirmede karar verme sürecine girişimcinin projesini de dahil ettik. Yani kredilendirme de, girişimcinin iş fikrinin potansiyeli de kredi değerlendirme sürecinde önemli hale geldi."